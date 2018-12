Rüstungsproduzenten Kampf um den Kampfjet

Schon lange warnte Airbus davor, dass Deutschland als Kunde des JSF anders als beim Eurofighter keinen Zugang zu dessen Technik habe. Bei Lieferungen oder der Wartung sei die Bundeswehr vielmehr weitgehend von den USA abhängig. Es sei sogar möglich, dass die Vereinigten Staaten diese Hilfen als diplomatisches Druckmittel nutzen.



Das konnte Lockheed bislang leicht zurückweisen. Doch nun droht die USA der Türkei als drittgrößtem Abnehmer des JSF mit einem Lieferstopp. Dafür sorgt nach längeren Spannungen rund um die Inhaftierung eines amerikanischen Geistlichen der Plan der Türkei, das russische S-400 Flugabwehrsystem zu kaufen. Dadurch könnte Russland Einblick in Schwachstellen des JSF bekommen, so die amerikanische Furcht. Um das zu verhindern, will nun die US-Regierung ihrem Nato-Partner die bestellten und teilweise bezahlten Jets vorenthalten. „Wer will ausschließen, dass die USA mit der von Präsident Trump angestoßenen Politik des Amerika Zuerst nicht auch uns Deutsche mit dem JSF unter Druck setzt“, so ein Airbus-Manager.