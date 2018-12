Rüstungsproduzenten Kampf um den Kampfjet

Das derzeit spannendste Duell der Kampfjet-Sparte läuft nicht im Kino, sondern in deutschen Amtsstuben. Die Bundeswehr sucht ab 2025 rund 90 Maschinen als Ersatz für den dann gut 40 Jahre alten Tornado. Eigentlich sollte die Entscheidung über Deutschlands aktuell größtes Rüstungsprojekt bis Jahresende fallen. Doch noch ist kein Ende in Sicht. Der Januar zähle ja fast noch zum alten Jahr, kalauern führende Bundeswehr-Mitarbeiter. Und: Auf ein paar Wochen mehr oder weniger komme es doch gar nicht an.