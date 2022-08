Dass die russischen Airlines nicht länger ihre Airbus- und Boeing-Jets mit den deutliche höheren Reichweiten nutzen, ist eine Folge der Sanktionen. Zum einen riskieren sie, die Maschinen zu verlieren: Denn nach dem Beginn des Embargos haben die Gesellschaften die Maschinen nicht wie verlangt an westliche Leasingfirmen zurückgegeben. Nun riskieren sie, dass Leasinggeber sie bei einem Flug ins Ausland mit einem lokalen Gerichtsbeschluss festsetzen und zurückfordern. „Man kann sicher sein, dass die Leasinggeber bei FlightAware oder Flightradar24 Alarmfunktionen installiert haben und sie ihre Anwälte in Marsch setzen, sobald eines davon jenseits des russischen Luftraums auftaucht“, erklärt Großbongardt.



Mit guter Aussicht auf Erfolg. In Ägypten und Sri Lanka wären zwei russische Maschinen beinahe dauerhaft festgesetzt worden. Am Ende konnten sie zwar wieder starten. Doch es war knapp. „Es lag wohl eher daran, dass auf Anweisung der Regierung dem ohnehin verschlungenen Rechtsweg noch kurzfristig ein paar Verschlingungen hinzugefügt wurden“, mutmaßt ein Insider. Das werde künftig wohl nicht mehr passieren, weil die EU und die USA Konsequenzen angedroht hätten, meint ein Leasingmanager: „Nun ist es selbst in den wenigen noch mit Russland befreundeten Ländern nicht mehr sicher, dass sich alle Gerichte dem politischen Druck des Kreml beugen“, freut sich der Flugzeugfinanzier.