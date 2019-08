Auch ZF kappt Jahresziele Domino-Effekt erfasst die Autozulieferer

Die ist vielen Zulieferern vor allem deshalb so wichtig, weil gerade die Elektromobilität derzeit noch sehr viel kostet und wenig einbringt. Auch da sind sie den Herstellern ziemlich ähnlich. Mahle etwa fährt, wie viele in der Branche, mehrgleisig: Die Innovationskraft wird zwar stark auf die Zukunftstechnologien gelenkt. Den meisten Umsatz bringen aber nach wie vor die Verbrenner. „Der Wandel, der uns alles abverlangt, kostet Geld“, sagt Bernd Eckl, Mitglied der Konzern-Geschäftsführung. Man müsse die Kosten im Zaum halten und trotzdem investieren.



So wie er glaubt auch ElringKlinger-Chef Wolf an den Verbrennungsmotor. Und auch Fuß sieht darin noch viel Potenzial. „Wir sprechen beim Elektroauto immer noch über homöopathische Stückzahlen“, sagt er. Und man müsse global denken. „Der Verbrenner ist definitiv nicht tot.“