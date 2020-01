E-Mobilität Mit Byton droht der deutschen Autobranche ein zweiter Tesla

Die CES, einst Bühne für Neuheiten aus der Konsum-Elektronik wie Fernseher und Telefone und dann Computermesse, wandelt sich immer mehr zur Mobilitätsshow. Auch deutsche Autobauer wie BMW, Audi und Daimler sind vermehrt präsent und versuchen sich als IT- und elektro-affine Zukunftskonzerne zu präsentieren. Sie müssen die neue Fernost-Konkurrenz durchaus fürchten. Ihre eigenen Modelle, zuletzt der Mercedes EQC, entpuppen sich zunehmend als Flops und sind weder in Preis noch in der Leistung mit Tesla konkurrenzfähig. Selbst die deutschen Technologieführer Audi und Porsche kämpfen mit unerwartet hartnäckigen Problemen. Der mit Spannung erwartete Porsche Taycan offenbarte bei Tests der US-Behörde EPA , dass er in Sachen Effizienz nicht mit Tesla schritthalten kann. Bei gleich großem Akku müssen die Porsche deutlich öfter an die Ladesäule. Deutsche Elektroauto-Newcomer wie Sono aus München oder die E.Go Mobile des Aachener Professors und StreetScooter-Gründers Günther Schuh kämpfen gar ums nackte Überleben. Der E.Go ist bereits vor dem Verkaufsstart technisch überholt.