Produktion gestoppt Byton hat das Wichtigste vergessen

Das Unternehmen aus Nanjing in China galt als einer der hoffnungsvollsten Kandidaten, wenn es darum ging, in den kommenden Jahren dem US-Pionier Tesla ernsthaft Konkurrenz auf dem Markt für reine E-Autos zu machen. Nun hat das Unternehmen einen Produktionsstopp verhängt. Bereits im April hatte Byton die Mitarbeiter am Entwicklungsstandort Santa Clara in Kalifornien nach Hause geschickt; inzwischen wurden fast alle Mitarbeiter weltweit entlassen, darunter die im Designzentrum in München und im eigenen Werk in Nanjing (China).