„Wenn die deutschen Arbeitnehmervertreter glauben, sie hätten in Frankreich einen Feind, dann irren sie sich,“ sagte Lafaye, der als künftiger Gewerkschaftsvertreter im PSA-Verwaltungsrat im Gespräch ist, wenn sein Kollege Jean-Francois Kondratiuk im Sommer in Rente geht, der WirtschaftsWoche. „Das werde ich den Kollegen auch persönlich bei unserem Treffen sagen. Wenn man an einer schweren Krankheit leidet, dann kann man den Kopf in den Sand stecken oder aber die Behandlung aufnehmen, die einem guten Chancen auf Heilung verspricht.“ Der Nachrichtenagentur Reuters hatte Lafaye vor wenigen Tagen gesagt, die französischen Kollegen würden sicher nicht die Last aus Deutschland übernehmen.