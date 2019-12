PSA und Fiat Chrysler Diese Fusion allein bringt keinen Erfolg

Wie können PSA und Fiat Chrysler zukünftig ihre jeweiligen Kompetenzen nutzen?

In den USA ist Fiat Chrysler vor allem mit den Spritschluckern von Jeep und Ram erfolgreich. Der Hersteller hatte unter der Führung des verstorbenen Sergio Marchionne auf große Investitionen in Elektroantriebe verzichtet. Die Fahrzeuge, die in Amerika erfolgreich sind, kann FCA so nicht einfach nach Europa schicken. Solche Risiken gehen mit Fusionen aber immer einher. „Trotz der kulturellen Unterschiede zwischen Europa und den USA muss der neue Konzern versuchen, die Synergie-Effekte umzusetzen“, sagt Bratzel. Er sieht in der Fusion die Chance für beide, etwa neue Antriebe und Motorenkonzepte zu entwickeln. Technologisch ist FCA abgehängt. Auch reichen die Stückzahlen nicht, um auf Dauer mit Volkswagen oder Toyota konkurrieren zu können. FCA könnte aber auch für PSA eine gute Ergänzung sein. PSA ist im US-Markt nicht vertreten – FCA kann mit einem hohen Marktanteil helfen.