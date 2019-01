Strauchelnde Ikone Die Detroit Motor Show schafft sich ab

Detroit war durch die sogenannten Big Three – General Motors, Chrysler und Ford – eine Boomstadt. Das legendäre Modell Ford T lief im Ford-Werk Highland Park erstmals im Jahre 1909 von Band und läutete weltweit eine neue Ära der Mobilität ein. Immer mehr Autohersteller und Zulieferer siedelten sich an und innerhalb weniger Jahre stieg die Bevölkerungszahl von knapp 500.000 um 1910 auf knapp zwei Millionen in den Fünfziger- und Sechzigerjahren. Einst war die legendäre Woodward Avenue so belebt wie der Broadway oder die Park Avenue in New York.