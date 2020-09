Zoff um Truck-Start-up Nikola-Partner wollen weiter an Wasserstoff-Truck arbeiten

In einem Statement auf seiner Homepage reagiert Nikola am Dienstagnachmittag europäischer Zeit auf die Hindenburg-Vorwürfe. „Die potenziellen Fortschritte in der Batterietechnologie hängen mit einer laufenden vertraulichen Forschungs- und Entwicklungs-Partnerschaft mit einer führenden akademischen Einrichtung zusammen, nicht mit ZapGo“, heißt es da. Der Hindenburg-Bericht hatte die Ankündigung Nikolas mit dem Unternehmen ZapGo in Verbindung gesetzt und ZapCos Technologie als „heiße Luft“ bezeichnet.

Nikola entwickele auch wie angekündigt seine eigenen Inverter. Es sei in der Autobranche normal, dass in Prototypen dagegen Teile von anderen Anbietern verwendet würden. Manche davon würden später in der Produktion gegen die Eigenentwicklungen ausgetauscht.

Und der rollende Truck im Werbevideo? „Nikola hat in dem Video nie angegeben, dass sein Lastwagen mit eigenem Antrieb fährt, obwohl der Lastwagen genau dafür ausgelegt war“. Der Lastwagen sei von einer dritten Partei für einen Werbespot präsentiert und gefilmt worden. Nikola habe dieses Video in den sozialen Medien des Unternehmens beschrieben mit den Worten Truck „In Bewegung“. „Es wurde nie als „unter eigenem Antrieb“ oder „mit eigenem Antrieb“ beschrieben.“