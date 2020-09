„Es ist die Zeit der Schnäppchen-Jäger“ Corona stürzt selbst Luxus-Hotels in Existenznöte

„Die Lage in der Branche ist brisant“, sagt Hotelexpertin Ursula Kriegl von der Beratungsfirma EY. „Man kann im Moment kaum vorhersagen, wie es weitergeht.“ Die in Wien ansässige UBM Development, einer der führenden Hotelentwickler Europas, hatte zu Jahresbeginn nach eigenen Angaben 16 neue Projekte in der Pipeline, sieben befanden sich schon im Bau, der Rest wurde auf Eis gelegt oder neu geplant. In Frankfurt soll etwa statt eines Hotels der Leonardo-Gruppe ein Büro- und Wohngebäude entstehen. „Im Moment gibt es keine Nachfrage nach neuen Hotelprojekten zu vernünftigen Preisen“, sagt UBM-Chef Thomas Winkler. „Es ist die Zeit der Schnäppchen-Jäger und es wird ein langer, steiniger Weg zurück.“