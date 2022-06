„Buy now, pay later“ Algorithmen sollen Betrüger beim Rechnungskauf erkennen

Dass Ionto-Comed nun die Zahlungsbedingungen gelockert hat, ist der Zusammenarbeit mit einem Start-up zu verdanken: Mondu bietet Shopbetreibern an, die Kreditwürdigkeit von Käufern automatisiert zu prüfen und die Zahlungsabwicklung zu übernehmen. Die Forderungen aus dem Rechnungskauf werden dabei übertragen. Der Verkäufer erhält sein Geld in jedem Fall, so das Versprechen – das Risiko eines Zahlungsausfalls trägt das Start-up, das für seine Dienstleistungen mit der Raisin Bank zusammenarbeitet. Für die Dienstleistung wird eine Gebühr fällig. „Die Kosten sind vergleichbar mit denen anderer Zahlungsdienstleister wie Paypal“, erklärt La Fontaine. Eingespart würden Beiträge für die Warenkreditversicherung, mit denen sich das Unternehmen bisher gegen Zahlungsausfälle absicherte.



Lesen Sie auch: Deutsche vertrauen traditionellen Banken weiterhin am meisten – sie sorgen sich bei Online-Finanzdienstleistern vor Betrügern



Für Mondu ist Ionto-Comed einer der ersten Kunden. Gegründet worden ist das Finanztechnologie-Unternehmen – kurz: Fintech – erst im vergangenen August. Umworben werden gezielt Mittelständler und Konzerne, die Waren nicht an Endkunden, sondern andere Firmen verkaufen. „Der B2B-Handel verlagert sich zunehmend von Offline- in die Onlinewelt“, sagt Mitgründer Malte Huffmann. „Aber wenn sich die Akteure nicht mehr persönlich kennen, entsteht ein Vertrauensproblem.“ Als Verkäufer sei das Risiko groß, vor dem Zahlungseingang Hunderte Tausende Euro teure Produkte zu verschicken. Umgekehrt wollen Käufer erst zahlen, wenn sie ihre Bestellung auch erhalten haben.