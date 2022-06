Apple Pay Later: Ist das der Schritt, vor dem die Banken seit Jahren gezittert haben?

Bei genauerem Hinschauen erkennen manche Beobachter in einer eher unscheinbar wirkenden Neuerung erhebliches revolutionäres Potenzial. Mit der Funktion Pay Later will es Apple zunächst nur Kunden in den USA ermöglichen, mit Apple Pay bezahlte Käufe zeitlich zu strecken. Ab dem Herbst können diese Summen zwischen 50 und 1000 US-Dollar über sechs Wochen in vier Raten begleichen. Ohne Zinsen, ohne Gebühren.