Nun plant der Bund wohl eine milliardenschwere Eigenkapitalerhöhung bei dem Unternehmen, um wirtschaftliche Folgen durch die Coronakrise abzufedern. Zudem soll die Verschuldungsgrenze angehoben werden. Das geht aus einem Papier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und aus dem zuvor bereits die Zeitungen der „Funke Mediengruppe“ berichteten. In dem Papier von Verkehrs- sowie Finanzministerium wird für den gesamten Konzern aus heutiger Sicht ein liquiditätswirksamer wirtschaftlicher Schaden aus der Coronapandemie in Höhe von 11 Milliarden Euro in einem Basisszenario und von bis zu 13,5 Milliarden Euro in einem negativeren Szenario angenommen.