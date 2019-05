E-Scooter-Verleiher Voi: „Deutschland ist der bislang härteste Markt“

Dafür muss das Geschäft allerdings nachhaltig sein. Ab wann rentiert sich der Scooter-Verleih für Sie?

Die Kosten variieren natürlich in jeder Stadt. Ein Scooter von Voi muss pro Tag zwischen zwei und vier Mal ausgeliehen werden, damit er für uns rentabel ist. Doch das ist wie gesagt unterschiedlich: In Portugal sind die Kosten für Genehmigung und Reparaturen zum Beispiel geringer als in Norwegen. Um dem entgegenzuwirken, haben wir nun die neuen Rollermodelle, die stabiler sind und die wir mit der neuesten Technologie ausstatten.



Private E-Scooter könnten in Deutschland ziemlich populär werden und Ihr Geschäftsmodell bedrohen. Was sagen Sie dazu?

Das finde ich super. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass Leute unsere Scooter immer noch nutzen, obwohl sie einen eigenen besitzen. Diesen wollen sie nämlich nicht immer zum Mittagessen oder zu Meetings mitschleppen – das ist unbequem. Weil der Markt so groß ist, sind wir nicht gegen den privaten Besitz von E-Scootern.