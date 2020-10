Fernbusanbieter Blablabus verlässt den deutschen Markt – zumindest vorerst

Über die Blablacar-App können sich die Kunden zu Mitfahrgelegenheiten zusammenschließen. Im Juni vergangenen Jahres ist das Unternehmen auf dem Fernbusmarkt in Deutschland eingestiegen. Damit sollte dem Marktführer Flixbus mit wahnsinnig niedrigen Preisen Konkurrenz gemacht werden. Zu Beginn sollte eine Fahrt quer durch Deutschland zum Preis von 99 Cent locken. Nach wie vor dominiert aber Flixbus die Branche. Das Unternehmen lässt deutschen Wettbewerbern seit Jahren kaum Luft zum Atmen. Anbieter wie MeinFernbus oder der Postbus haben den Betrieb einstellen müssen. Doch auch der Marktführer hatte in der Zwangspause im Frühjahr das Angebot eingestellt. „Wir beobachten die Situation mit allergrößter Sorgfalt, stehen in engem Austausch mit den Behörden und setzen beschlossene Maßnahmen um“, teilte ein Sprecher am Montag mit.