Fitness-Markt Ausgestrampelt – wird Peloton tatsächlich verkauft?

An einer Ecke von Deutschlands wohl teuerster Einkaufsstraße, der Königsallee in Düsseldorf, befindet sich eine kleine Boutique. Heller Holzboden und Wände laden die Kunden ein, dekorativ hängen ausgewählte Sportkleidungsstücke an den Garderoben. Worum es eigentlich geht, steht mitten im Laden: zwei Indoor-Bikes und ein Laufband von Peloton. In bester Lage verkauft das US-Unternehmen in Deutschland seine Luxus-Sportgeräte – durchaus mit Erfolg.