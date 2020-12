„Ich steige in den Bus und bete nur“ Nervenprobe in Bus und Bahn: Pendeln in Pandemie-Zeiten

Langsam, aber sicher macht sich bei Aura Morales auf dem Weg zur Arbeit Angst breit. Ein Fahrgast steigt ohne Maske in den Bus in Los Angeles ein, aber sie traut sich nicht, ihn darauf anzusprechen. Der Bus wird immer voller, an Mindestabstände ist nicht mehr zu denken. Aber mit dem Auto zu ihrer Arbeit in einem Pharmaunternehmen zu fahren, kommt für Morales nicht in Frage. Denn sie kann sich kein eigenes Fahrzeug leisten, vor allem nicht, seit ihre Arbeitszeit gekürzt wurde. „Ich steige in den Bus und bete nur“, sagt die 53-Jährige.

Wie ihr geht es in der Corona-Pandemie Angestellten in den gesamten USA, die nicht von zu Hause arbeiten können. Bei der Entscheidung, wie sie am besten zur Arbeit kommen, müssen sie ihre Sicherheit gegen die finanziellen Möglichkeiten abwägen. Das betrifft Beschäftigte in Supermärkten und an Universitäten ebenso wie medizinisches Personal und Reinigungskräfte.

Diejenigen, die sich gegen den öffentlichen Nahverkehr entschieden haben und stattdessen mit dem eigenen Pkw fahren, haben zu einem Boom im Gebrauchtwagenhandel in den USA beigetragen. Die Umsätze stiegen im Juni auf den bislang höchsten Wert überhaupt.