Insolvente Airline EU gibt grünes Licht für staatlichen Condor-Kredit

Die EU-Kommission hat den 380-Millionen-Euro-Kredit der Bundesregierung für den Ferienflieger Condor genehmigt. „Die Maßnahme wird dazu beitragen, dass Condor seine Luftverkehrsdienste im Interesse der Fluggäste ordnungsgemäß fortsetzen kann“, erklärte die Brüsseler Behörde am Montag und sah keinen Verstoß gegen die EU-Beihilferegeln. „Dabei ist nicht mit einer übermäßigen Verzerrung des Wettbewerbs im Binnenmarkt zu rechnen.“ Das Darlehen werde unter strengen Bedingungen in Raten ausgezahlt. So müsse die Airline ihren Liquiditätsbedarf wöchentlich nachweisen, wobei eine neue Rate nur dann ausgezahlt werde, wenn die vorhandene Liquidität vollständig erschöpft sei.