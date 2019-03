Probleme im Fernverkehr Die vier Kurskorrekturen der Deutschen Bahn

Gebrauchte Züge sind plötzlich okay

Die Westbahn aus Österreich ist eine Privatbahnen aus Österreich, die Doppelstockzüge zwischen Wien und Salzburg pendeln lässt. Das Unternehmen will nun 17 nur wenige Jahre alte Züge verkaufen, um Platz für neue Fernverkehrszüge zu schaffen, die sie, so wird spekuliert, beim chinesischen Zuggiganten CRRC bestellen will. Die Deutsche Bahn will für die Gebrauchtzüge bis zu 300 Millionen Euro auf den Tisch legen – und bietet gegen Flixtrain und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), die ebenfalls interessiert sind.