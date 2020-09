Rettungsplan aus Sardinien Worüber der Lufthansa-Aufsichtsrat jetzt entscheiden muss

Schlussendlich steht der Verkauf von Konzernteilen auf dem Plan – inklusive „Tafelsilber“, so Spohr selbst. „Ohne das werden wir unsere Schulden nicht zurückzahlen können.“ Im Visier hat der Lufthansa-Chef alle Teile des bislang recht breit aufgestellten Konzerns außerhalb von Passagier- und Frachtflug. Die europäischen Flugküchen der LSG sollen den Konzern zum 1. Oktober verlassen. Dann folgt alles, was „wenig Synergien zum Kerngeschäft Flug“ habe, so Spohr. Die Finanztochter Airplus hat offenbar ernsthafte Interessenten. Und „wenn der Preis stimmt“, so Spohr, könne ein großer Minderheitsanteil an der bislang hochrentablen Wartungstochter Lufthansa Technik an Investoren wandern.