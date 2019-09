Thomas-Cook-Insolvenz Was nun aus Condor wird

Condor ist in der Vergangenheit profitabel geflogen und wird wahrscheinlich 2019 sogar das Vorjahresergebnis übertreffen. Doch das Geld aus dem Sommer 2019 und die Vorauszahlungen für das kommende Jahr hat Condor offenbar zu einem geringeren Teil als früher üblich in die Firmenzentrale in London überwiesen. Und damit nicht genug: Das, was geflossen ist, ging statt als feste Überweisung wahrscheinlich als Kredit. Das mussten Teckentrup und sein Team tun, sagt ein hochrangiger Manager der Branche. Nur so lasse sich die Betriebserlaubnis durch das Luftfahrtbundesamt retten. „Die achten in einer Lage wie bei Condor nicht zuletzt darauf, dass ein Unternehmen noch alle Rechnungen zahlen kann – besonders für Wartungen und andere Dinge eines sicheren Betriebs“, so ein hochrangiger Manager der Branche.