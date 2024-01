Verschuldeter Immobilienkonzern Krisen-Bauträger China Evergrande wird aufgelöst

An der Hongkonger Börse rauschte das Papier der Evergrande Group am Montag in die Tiefe. Der Handel mit der Aktie wurde gestoppt. Auch die Papiere der börsennotierten Tochtergesellschaften New Energy Vehicle Group und Evergrande Property Services wurden nach dem Urteil vom Handel ausgesetzt. Die Börse in Shanghai bröckelte am Montagmorgen um knapp ein Prozent auf 2883,36 Punkte ab. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor genauso viel auf 3304 Zähler. Die Abwicklung Evergrandes schwächt auf den Märkten, denen Peking jüngst versuchte, wieder auf die Beine zu helfen, das Vertrauen in den chinesischen Immobilienmarkt weiter.