Zoox So sieht Amazons Robotaxi aus

In der Zukunft seien so eine Art rollende Supermärkte denkbar, die ihre Waren vom Gehsteig via Lieferroboter oder Drohne zum Kunden befördern. Kombiniert mit seinen Lagerhäusern und seinem Netzwerk aus Händlern könnte Amazon so eine Art Pendant zu seinem milliardenschweren Cloud-Service Amazon Web Services (AWS) aufbauen. Nur statt Bits und Bytes Güter und Waren transportiert werden.



Mehr zum Thema: Jeff Bezos stieg selbst bei einem Fahrzeughersteller ein. Nun zeigt Amazon wohl zum großen Unmut Daimlers und Co. erste Bilder seines E-Lieferwagens Rivian.