Siemens-Gasturbinen: Vier Deutsche wegen Verstoß gegen Krim-Embargo angeklagt

Insgesamt vier Deutsche und ein Schweizer sollen vor acht Jahren den Verkauf von vier Gasturbinen an ein russisches Staatsunternehmen vorangetrieben haben – in dem Wissen, dass diese letztlich auf der 2014 von Russland annektierten Krim landen würden: ein Embargoverstoß. Laut Staatsanwaltschaft wurden die Turbinen im Wert von 111 Millionen Euro zwischen November 2015 und Januar 2016 über den Hamburger Hafen nach Sankt Petersburg exportiert. Der russische Siemens-Kunde installierte sie statt wie vereinbart in Südrussland in zwei neuen Kraftwerken in Sewastopol und Simferopol, die auf der besetzten Krim die Energieversorgung sichern. Die Beschuldigten sollen von diesem letzten, vertragswidrigen Bestimmungsort gewusst haben.