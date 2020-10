Drei Jahre hat sich Dr. Oetker Zeit genommen, sich in das neue Geschäftsfeld vorzutasten. Im Jahr 2017 eröffnete das „Café Guglhupf“ im schweizerischen Luzern. Seither gibt es dort Kaffee, Kuchen und Brunch, „huusgmacht mit Liäbi“. Im vergangenen Jahr gründete der Konzern die Tochter Dr. Oetker Hospitality. Jetzt werden allmählich die Ambitionen des Unternehmens deutlich. In Koblenz eröffnete in einem Edeka-Markt die erste Filiale von „Frau Renate“ – eine Kombination aus Bistro und Convenience Store. Jetzt steht die Eröffnung von „Guglhupf & Du“ in Frankfurt am Main bevor.