Unsere Zahlen zeigen, dass mehr als vier von zehn Verbrauchern humorvolle Werbung bevorzugen. Auch clevere Markenkommunikation ist für fast 70 Prozent der Deutschen sehr wichtig. Die von YouGov in Kooperation mit Deloitte, BBDO und der Account Planning Group (APG) ermittelten Werbelieblinge untermauern den Erfolg von Werbespots mit Humor und Augenzwinkern, um eine Marke nachhaltig im Gedächtnis der Verbraucher zu verankern. Neben den Marken Haribo, Edeka und Hornbach, die sich regelmäßig bei den Werbelieblingen erfolgreich unter den Top-Marken platzieren, bietet aber auch das Autovermietungsunternehmen Sixt hierzu zahlreiche Beispiele, die mit viel Humor bestechen. Ein Blick auf die Markenperformance von Sixt in unserem Markenmonitor BrandIndex zeigt, dass die Strategie erfolgreich ist. Der Consideration-Score, mit dem wir messen, inwieweit eine Marke von Verbrauchern in Betracht gezogen wird, ist in den letzten drei Monaten kontinuierlich gestiegen. Und auch die Werbewahrnehmung geht seit Beginn der neuen und witzigen Werbekampagne mit Comedian Teddy Teclebrhan Mitte Juni 2022 nach oben.