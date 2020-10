Decathlon-Deutschlandchef „Unsere Einrichtung erinnert manchen an einen Supermarkt“

Aber auch Sie werden den Lockdown zu spüren bekommen haben, oder?

Natürlich, wir hatten über sechs Wochen in den Läden keinen Umsatz. Wir haben den Einschnitt ganz klar gemerkt. Aber gleichzeitig sind bei uns die Online-Umsätze stark gestiegen und sie haben sich seitdem auf diesem Niveau gehalten. Wenn sich diese Tendenz verstetigt, wird das Onlinegeschäft am Jahresende wohl an die 30 Prozent zu unserem Umsatz beitragen. Unter dem Strich werden wir zwar nicht alle Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben. Aber wir werden das Jahr mit einem Umsatzplus beenden. Das können in diesem herausfordernden Jahr nicht viele Einzelhandelsunternehmen in Deutschland sagen. Und wir haben die Zeit genutzt, um neue Dinge zu starten.