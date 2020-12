Mobilität: Deutsche Bahn plant neue Nachtzugverbindungen durch Europa

Beschlossen wurden die neuen Verbindungen am Rande der EU-Verkehrsministerkonferenz unter Leitung von Andreas Scheuer: „Abends in München oder Berlin in den Zug steigen und morgens entspannt in Paris oder Brüssel ankommen – mit unserem Trans-Europ-Express TEE 2.0 und attraktiven Nachtzugangeboten auf der Schiene sind wir künftig in Europa noch klima- und umweltfreundlicher unterwegs“, sagte der CSU-Politiker.