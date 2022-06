Verdacht: Betrug und illegales Glücksspiel Ermittlungen gegen Youtube-Stars Fynn Kliemann und Ron Bielecki

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er mehrere Beiträge, wie er in dem virtuellen Casino Stake teilweise tausende Euro verspielt. Mehrere dieser Clips sind mit Hinweisen wie „Anzeige“ oder „Werbung“ gekennzeichnet. Stake hat jedoch keine Erlaubnis, in Deutschland Glücksspiel anzubieten. Eine solche Genehmigung können Firmen mit Sitz außerhalb Europas auch nicht bekommen. Das Unternehmen hinter Stake firmiert auf der Karibikinsel Curacao. Stake teilte auf Anfrage der WirtschaftsWoche mit, Nutzer in Deutschland könnten sich „aktuell nicht registrieren“. Man prüfe die Möglichkeit, eine deutsche Lizenz zu bekommen.