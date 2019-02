In der Theorie.



Denn das Blöde ist: Im Gefüge der automatisierten Prozesse ab Bestellung scheitert die geschmeidige Zustellung an die Packstation nicht selten an einem der vielen Fallstricke. Alles schon erlebt:



Fallstrick 1: Die Packstation ist die falsche



Der Klassiker an Weihnachten und Ostern. Denn in dieser Zeit sind die Packstation-Kapazitäten in einigen Ecken Deutschlands offenbar ausgeschöpft. Kommt dann die erlösende DHL-SMS mit der Info: Hallo, Ihre mTAN lautet 7512. Ihre Sendung liegt in der Packstation…“ dann gilt: WEITERLESEN! Welche Packstation? Die gewünschte und in der Bestellung als Zustelladresse angegebene 166? Oder ist es mal wieder die gefürchtete 495? Zu der man mit der U-Bahn und dem Bus fahren muss?

DHL selber warnt nicht vor der abweichenden Adresse, sondern tut so, als sei alles in Ordnung. Das muss man dann schon selber erkennen.



Man sollte sich angewöhnen, wenn es nicht eilt, falsch zugestellte Amazon-Pakete einfach nicht mehr aus der weit entfernten Packstation abzuholen, sondern das gleiche Produkt einfach ein zweites Mal zu bestellen. Dann wird die verschmähte erste Sendung nach einigen Tagen an Amazon zurückgeschickt und der Besteller bekommt den Kaufpreis für diese Bestellung automatisch erstattet. Als Prime-Kunde lohnt sich außerdem ein Anruf bei Amazon: Der DHL-Murks bringt dank der Prime-Garantie einen Monat der Prime-Abo-Kosten kostenlos, immerhin im Gegenwert von 5 Euro 75.