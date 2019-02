Zum Tod des Modezars Karl Lagerfeld, die unsterbliche Marke

Der Marken-Präsident und der Altmeister mit dem grauen Zopf lebten in fruchtbarer Symbiose: Während Lagerfeld im hohen Alter am eigenen Mythos feilte und in einen Status irgendwo zwischen Ikone und Karikatur glitt, machte Righi, der Deutsche mit italienischen Wurzeln, daraus ein florierendes Gewerbe. 2017 wuchs das Geschäft der Marke Lagerfeld um 35 Prozent. Zum Vergleich: 2015 lagen die Erlöse gerade mal bei der Hälfte. Ähnliches gilt für die Zahl der Läden: Statt 54 sind es mittlerweile über 100 – in Städten wie New York, London, Dubai, Shanghai oder Seoul. Der Online-Shop karl.com bedient Kunden in insgesamt 96 Ländern.