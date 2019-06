Autohersteller: Frankreichs Finanzminister Le Maire: Keine Eile bei Renault-Fiat-Fusion

Zugleich stieß der Verwaltungsrat am Dienstag eine Untersuchung zu mutmaßlichen Ausgaben in Höhe von elf Millionen Euro des früheren Nissan-Chef Carlos Ghosn an, der auch die Allianz zwischen Renault und Nissan kontrollierte. Geplant sei, rechtliche Schritte für einen Ersatz der Summe zu prüfen. Das Geld sei von einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden vermutlich für Flugreisen, Geschenke an gemeinnützige Organisationen sowie weitere Ausgaben für Ghosn gezahlt worden, teilte Renaults Verwaltungsrat mit.