BMW, Adidas, Xing Die Quartalszahlen des Tages

US-Strafzölle und Krise der Autobranche belasten Osram

Das operative Ergebnis des Leuchtmittelherstellers schrumpfte um 13 Prozent auf 605 Millionen Euro. In Aussicht gestellt hatte das Unternehmen lediglich 570 bis 600 Millionen Euro. Branchenexperten hatten Osram 583 Millionen Euro Betriebsgewinn zugetraut. Obwohl der Überschuss um 48 Prozent auf 142 Millionen Euro einbrach, will Osram die von Kursrückgängen geplagten Aktionäre mit einer gleichbleibenden Dividende von 1,11 Euro und einem bis zu 400 Millionen Euro schweren Aktienrückkauf-Programm besänftigen. Am Mittwoch gab die Aktie um knapp vier Prozent nach. Im nun angebrochenen Geschäftsjahr erwartet Osram bestenfalls ein Umsatzplus von drei Prozent und einen Rückgang der Umsatzrendite auf 12 bis 14 Prozent. Zur Stabilisierung soll eine Neusortierung der drei Sparten beitragen, die nun in Auto-Beleuchtung, digitales Lichtmanagement und optische Halbleiter eingeteilt werden. Während die Autobranche bisher für die Hälfte der Konzernerlöse steht, sollen die Einnahmen von Kunden in der Industrie einerseits sowie in Mobilfunk und Infrastruktur anderseits so stark wachsen, dass beide Bereiche mit Osrams Autosparte gleichziehen. „Mein Wunschziel wäre eine Drittelung“, sagte Berlien mit Blick auf die Umsatzanteile in fünf Jahren.