Corona-Impfstoff Biontech und Pfizer beantragen Notfallzulassung in den USA

„Unsere Arbeit zur Bereitstellung eines sicheren und wirksamen Impfstoffs war noch nie so dringend wie heute, da die Zahl der Fälle von Covid-19 weltweit alarmierend ansteigt“, sagte Albert Bourla, Vorsitzender und CEO von Pfizer. Die Einreichung in den USA sei „ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, der Welt einen Covid-19-Impfstoff zur Verfügung zu stellen.“



Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität sind in den USA bereits mehr als eine Viertelmillion Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben – nirgendwo sonst auf der Welt sind so viele Corona-Todesfälle bekannt.



Mit Material von dpa



Mehr zum Thema: An Dutzenden Orten werden Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt und hergestellt. Unsere Grafik zeigt, wer wo im Impfstoff-Rennen dabei ist.