Dual-Use Das schwierige Verhältnis zwischen Start-up-Szene und Aufrüstung

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat das Thema Dual-Use zwar an Relevanz gewonnen, es fließen aber nur geringe Summen an Investorengelder in diesen Markt. Dual-Use umfasst Technologien, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt werden – etwa Drohnen, Satelliten oder Programme, die Informationen in Echtzeit liefern. Europa rüstet massiv auf, Deutschland hat sein Verteidigungsetat aufgestockt und die Europäische Union 2021 ihre Dual-Use-Verordnung überarbeitet. Dutzende Gründerteams haben sich dem Thema angenommen. Neuen Geschäftsmodellen steht also nichts im Wege. Zumindest in der Theorie.