Reaktionen aus der Wirtschaft zur US-Wahl „Deutschland steht eine knallharte Prüfung bevor“

„Für mich zeigt der knappe Wahlausgang: Deutschland und Europa steht eine knallharte Prüfung bevor“, sagt etwa Martin Herrenknecht, Gründer und Chef des Tunnelmaschinenbauers Herrenknecht. Und er koppelt seine Warnung an eine Forderung: „Wir müssen uns endlich mit eindeutigen eigenen Werten und Zielen positionieren und eine überzeugende Zukunftsagenda angehen und umsetzen. Ansonsten werden wir in der geopolitischen Zange zwischen der bestehenden Supermacht USA und der aufstrebenden Supermacht China aufgerieben. Ich fürchte: Ohne mutige Leadership und ohne Plan in so einer Sandwich-Konstellation werden Deutschland und Europa machtpolitisch zur Makulatur.“