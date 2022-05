Thyssenkrupp Die Fragen der Zukunft: Lohnt sich das noch? Oder: Müssen wir uns das nicht leisten?

Es ist ein besonderer Tag für Thyssenkrupp Steel Europe. Nicht nur, weil es der Tag nach der Wahl ist, sondern vor allem, weil am Morgen um neun Uhr erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder leibhaftige Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, drüben in der Mercatorhalle in Duisburg zu einer Betriebsversammlung zusammengekommen sind. Rund 3000. Mit Maske zwar, aber was soll’s? Ein Treffen, so richtig echt. Man merkt Nasikkol, dem frisch wiedergewählten Chef des Betriebsrats Hamborn und Beekerwerth an, dass für ihn allein das ein Zeichen der Befreiung ist, des Aufbruchs, ein Zeichen der Normalität in einem Stahlkonzern, in dem der Ausnahmezustand die Regel geworden ist. Wie geht es weiter mit der geplanten Abspaltung vom Mutterkonzern? Wie soll die Transformation hin zu Wasserstoff und grünem Stahl gelingen? Und was für eine Rolle soll der neue Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel nur einnehmen? Bei einem Pressetermin am frühen Nachmittag, in der Gewerkschaftsbaracke gleich neben Werkstor 1, will Nasikkol seine Position erläutern.