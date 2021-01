Umstrittene Gasleitung Nord Stream 2 droht das Aus

Mitte Januar war das russische Schiff Fortuna aus dem Hafen in Wismar ausgelaufen, lag dann in Rostock vor Anker, bevor es Ende vergangener Woche Richtung Bornholm aufbrach – genau an die Stelle in dänischen Gewässern, an der Ende vergangenen Jahres das Schweizer Schiff Allseas mit dem Versenken der Rohre für die Gasleitung aufgehört hatte. Die USA drohten Ausrüstern wie Allseas mit Sanktionen, wenn sie sich weiterhin am Bau der Gaspipeline beteiligten. Die Schweizer zogen daraufhin ihr Schiff aus der Ostsee ab. Die Russen schickten ein eigenes Spezialschiff auf den Weg in die Ostsee.