US-Einreisestopp wegen Corona Lufthansa am Abgrund

Selbst als die Lufthansa gestern weitere rund 1000 Flüge pro Tag strich, hielten es noch viele für eine Übertreibung: Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte in der vergangenen Woche ein Eindampfen des Flugplans auf bis zur Hälfte verkündet. Zwar flogen aus Angst vor dem Coronavirus und seinen Folgen schon da viele Maschinen halb leer und drückten die Lufthansa tief in die Verlustzone. Doch am Ende vermuteten Insider, dass Spohr vor allem zwei Dinge erreichen wollte. Er verkündete lieber einen großen Einschnitt als ständig nachkürzen zu müssen, wenn sich die Krise verschärfen sollte. Zudem sahen Insider darin ein Signal an die Belegschaft, dass die Krise Lufthansa endgültig zu tiefen und lange verschobenen Änderungen zwingt. „Weite Teile der Arbeitnehmer stehen nach zehn Jahren Aufschwung und Rekordgewinnen den Veränderungen trotz des aktuellen Einbruchs kritisch gegenüber, statt mit dem Unternehmen an einem Strang zu ziehen“, so ein Konzernkenner.