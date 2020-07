5G-Netze Warum Sunrise-CTO Elmar Grasser weiter auf Huawei setzt

Die Schweiz telefoniert schon seit April 2019 auf Premium-5G – der neuen Frequenz auf 3,5 Gigahertz. Warum konnten Sie so viel schneller sein als Deutschland?

Das liegt am regulatorischen Umfeld. In der Schweiz wurden die neuen Bandbreiten schnell und in ausreichender Menge versteigert – das führte zu einem vernünftigen Preis. Hier haben alle Betreiber gemeinsam rund 380 Millionen Franken bezahlt und im 3,5-GHz-Bereich 300 Megahertz an Bandbreite ersteigert. In Italien zahlten die Betreiber für diesen Frequenzbereich über sechs Milliarden Euro, in Deutschland mehr als 4,1 Milliarden Euro. Das wirkt wie eine hohe Steuer auf den Ausbau von kritischer Infrastruktur – und lässt den Betreibern kaum Geld für den Ausbau der Netze. Außerdem haben wir in der Schweiz auch einen vernünftigen Wettbewerb um den Ausbau der Netze – die Anbieter liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und unsere Kunden legen Wert auf die Qualität, die durch diesen Wettbewerb entsteht.