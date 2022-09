Apple Keynote 2022: Warum Apple-Chef Tim Cook keine Risiken eingeht

Also die Evergreen-Frage: Wie lange kann das in die Jahre gekommene iPhone noch den Wachstumsmotor bei Apple stellen?



Lesen Sie auch: Ist Apple Pay Later der Schritt, vor dem die Banken seit Jahren gezittert haben?



Apple-Chef Tim Cook hegt keine Zweifel. So lässt sich das neueste iPhone deuten, dass er am Mittwochmittag in der Konzernzentrale in Kalifornien vorstellte. Das iPhone 14 folgt der Management-Strategie von Cook: Konstante Verbesserung statt radikaler Veränderung. Bessere Displays, aufgerüstete Kameras, kleinere Designänderungen beim Flaggschiff sowie eine Satelliten-Notruf-Funktion – die neue Generation ist zwar robust, aber alles andere als überraschend. Die Ausnahme ist der Preis: Trotz Inflation und Herausforderungen in der Lieferkette ist dieser für die neueste Generation nur etwas erhöht. Er beginnt in Deutschland ab 999 Euro.