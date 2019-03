Apple News+, Apple TV+ und Apple Arcarde Apple wirft den Flatrate-Köder aus

Rund 300 Magazine offeriert Apple für seine US-Kunden in seinem digitalen Kiosk. Darunter Time, New Yorker, National Geographic, Vanity Fair oder GQ, auch Zeitungen wie Los Angeles Times und Wall Street Journal, ebenso Online-Marken wie Vox. All das aufbereitet und kuratiert von Apple, zur Flatrate von 9,99 Dollar pro Monat. Ein verlockendes Angebot für Leser. Die Digitalausgabe des Wall Street Journals kostet allein doppelt so viel pro Monat. Der New Yorker verlangt für ein Jahresabo mindestens 80 Dollar. Derzeit ist der Flatrate-Kiosk Kunden in den USA und Kanada vorbehalten, später sollen weitere englischsprachige Märkte dazukommen. Wichtigster Wettbewerber ist der schwedische Digitalkiosk-Anbieter Readly, der ebenfalls 9,99 Dollar pro Monat verlangt und seit 2014 auch in Deutschland aktiv ist. Im Gegensatz zu Apple ist er auch für Android und Amazon Kindle verfügbar.