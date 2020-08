Auch bei einem anderen Kriterium hat die Playstation die Nase vorn: In Deutschland und in den USA ist sie etwas bekannter als die Xbox – was auch daran liegen könnte, dass in beiden Ländern die Verbraucher häufiger Werbung für die Playstation als für die Xbox wahrnehmen. In der Gesamtwertung ist die Playstation in Deutschland so beliebt wie selten in den vergangenen sechs Jahren .