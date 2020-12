Huawei: „Deutschland wird erpressbar“

Der IT-Sicherheitsexperte Martin Schallbruch warnt vor dem verstärkten Einsatz von Technologien des chinesischen Ausrüsters Huawei in deutschen Schulen. Das sei „Besorgnis erregend“. Hält der Trend an, wäre Deutschland in einem weiteren Infrastruktur-Bereich von China abhängig und damit „erpressbar“. Im schlimmsten Fall einer Auseinandersetzung „könnte China die Lieferung von Komponenten und das Bereitstellen von Software-Updates stoppen“, sagt der ehemalige Ministerialdirektor im Bundesinnenministerium und heutige Direktor des Digital Society Institute der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin. Statt auf dem Weltmarkt einzukaufen, sollten Bundesregierung und die Bundesländer im Infrastruktur-Bereich dort, wo es europäische Anbieter noch gibt, auch deren Produkte einsetzen. Das gelte erst recht für staatliche geförderte Projekte – wie die Digitalisierung der Schulen. „Es ist ein Fehler, dass der Bund fünf Milliarden Euro im Rahmen des Digitalpaktes ohne strenge Sicherheitsvorgaben für Infrastruktur-nahe Investitionen bereitstellt.“



