Export-Weltmeister unter Druck Wird Deutschlands Stärke zur Schwäche?

Der Optimismus in China ist unter Deutschlands Weltmarktführern weit verbreitet:

- BASF: Alle großen Produktionsstandorte in China haben seit dem 17. Februar die Arbeit wieder aufgenommen.

- Merck, mit 4.100 Mitarbeitern in China vertreten, teilt mit: Man habe „inzwischen den Großteil unseres Geschäftsbetriebs in China wieder aufgenommen“.

- Continental: Die Produktion in den chinesischen Werken wurde seit dem 10. Februar schrittweise wieder aufgenommen.

- ZF Friedrichshafen: Die rund 40 ZF-Werke in China haben die Produktion inzwischen „wieder aufgenommen oder sind im Hochlauf“ – wenngleich die Produktionsvolumina „noch nicht bei 100 Prozent“ liegen.

- Covestro: „In China hat sich der Betrieb weitestgehend normalisiert. Die Lieferketten sind weitestgehend wieder intakt und die Produktionsstätten haben den Normalbetrieb wieder aufgenommen.“

- GEA: „Alle GEA-Standorte auf der ganzen Welt sind geöffnet und arbeiten weitestgehend auf Normalniveau; so auch in China und Italien.“