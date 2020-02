So unterschiedlich die Zahlen, so unterschiedlich ist die Struktur der beiden Länder. In Bayern beschäftigt allein der Auto-Multi BMW nach eigenen Angaben 77.000 Menschen und damit fast so viele, wie in NRW insgesamt in der Autoindustrie arbeiten. Hinzu kommt mit Audi in Ingolstadt ein weiteres Schwergewicht. In NRW wiederum sitzen vor allem kleine und mittelständische Betriebe, die auf vergleichsweise wenige Mitarbeiter kommen.



Am meisten zu leiden unter der Krise der Autoindustrie hatte schon bis 2018 Rheinland-Pfalz. Arbeiteten hier 2009 noch 27.000 Menschen im Bereich „Kraftwagen und Kraftwagenteile“, wie er bei Destatis definiert ist, so waren es neun Jahre später nur noch 22.000 Menschen. Selbst so bleibt die Automobilindustrie die zweitwichtigste Branche des Landes.