Berichtssaison Quartalszahlen: Der Boom vor dem Doom?

Die Dax-Chefs zeigen sich beim langfristigen Ausblick bisher dennoch überwiegend optimistisch. Airbus, MTU und VW halten an ihren Zielen fest, Mercedes Benz und SAP hoben ihren Ausblick an. Bei längerfristigen Prognosen der Walldorfer ist aber traditionell Vorsicht geboten: In den vergangenen Jahren sind sie regelmäßig gefloppt. BASF hob die Jahresziele sogar für 2022 an, wohl wissend, dass eine Mangelversorgung beim Gas sie wohl zerschmettern würde. Die Deutsche Börse rechnet ebenfalls mit weiterhin „deutlich“ steigenden Ergebnissen – in Erwartung weiterhin hoher Volatilität am Markt.