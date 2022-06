Mehr als Sprachkurse Wie die Anstellung ukrainischer Flüchtlinge gelingt

Magdalena Rogl zählte im Frühjahr zu den zahlreichen Freiwilligen in Deutschland: Sie nahm einen Monat lang drei Geflüchtete aus der Ukraine bei sich zu Hause in München auf. Die drei Menschen, erzählt Rogl, seien nach wie vor in München, wohnten inzwischen in einem eigenen Appartement und seien „sehr gut“ in Deutschland angekommen. Aber: Sie wüssten nicht, wie es weiter geht. Planen? Können sie nicht.