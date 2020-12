Auto1-Mitgründer Christian Bertermann Auto kaufen? „Wir machen das online – und zwar besser als alle anderen“

In welchen Ländern steht die Expansion noch aus?

Wir verkaufen in über 30 Ländern in Europa, aber wir kaufen bisher nur in 10 Ländern ein. Das sind auch die 10 Kernmärkte für Autohero. Da bleiben also noch mindestens 20 Länder übrig, wo es unglaublich viele Transaktionen gibt, die im Moment noch nicht online sind.



Sie beide kommen aus der Samwer-Schule: Sie haben beim Gutscheine-Start-up Groupon gearbeitet, Ihr Mitgründer Hakan Koç beim Online-Möbelhändler Home24. Betrachten Sie sich noch als Teil dieser Samwer-Bewegung?

Im Ökosystem von Rocket Internet konnte man unglaublich viel lernen, gerade wie man Unternehmen schnell skaliert. Das war für Hakan und mich eine tolle Möglichkeit, und das hat uns gerade in der Anfangszeit viel gebracht. Aber heute sind wir in einer ganz anderen Situation. Wir haben eine große Firma aufgebaut, und da ist es sehr wichtig, sich als Gründer mit dem Unternehmen zu verändern. Dazu gehört auch, Verantwortung abzugeben und den Spirit aufzubauen, an den die Leute glauben können. Wir haben bei Auto1 eine einzigartige Kultur.